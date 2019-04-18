美國ESRB網爆料 AOE II《世紀帝國 2：決定版》要來了！

美國ESRB網站曝光《世紀帝國 2：決定版》（AGE OF EMPIRES II: DEFINITIVE EDITION）相關資訊，微軟名作《AOE II》將要remake重製版了。

微軟在 2018 年將經典即時戰略作品《世紀帝國》進行重製，讓其以《世紀帝國：決定版》的姿態重新登場，官方不單單只是在畫面上進行強化，原有的各個陣營特性也作了不少微調，為老玩家帶來了不少新鮮感，也吸引了不少新玩家前來體驗。

而隨著《世紀帝國：決定版》推出後，近期美國娛樂軟體分級委員會（ESRB）也出現了一些相當有趣的資訊，那就是《世紀帝國 2：決定版》的申請登記，而根據網站上的資訊來看是已被列為僅適合 13 歲以上的玩家。

微軟在 2017 年曝光了《世紀帝國：決定版》後，曾表示有興趣將整個《世紀帝國》系列進行重製，而今年也正好是《世紀帝國 2：帝王世紀》滿 20 周年的時機點，因此很有可能會在近期或是今年的 E3 電玩展上曝光《世紀帝國 2：決定版》的相關消息也說不定。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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