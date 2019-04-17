MG高達模型 Gundam F90 A to Z 裝置　全26套網上限定超貴！

Gundam 90年代舊作《高達F90》將推出MG版模型，A to Z 其26種裝備，會陸續模型化。不知道是F90裝備出齊款先，還有香港那些S風暴、P風暴拍完26個英文字母先？

《高達F91》的前身Gundam F90，在30年前首創替換裝備的高達，你是否認識？它作為F91的前導作品，當年只限在雜誌上公開設計圖，26個武裝構思沒有全部畫出來，而模型亦只推出過當中幾款。反而最印像深刻其實是超任《Gundam F91》，遊戲前半幾乎都是操作F90！現在BANDAI要在網店推出MG 高達F90，本體以及全部裝備都只限網上購買。

Gundam F90為F91的前身，當時BANDAI想將機動戰士平均身高縮細至15米，劃一只出1:100比例模型。

+ 8 + 7 + 6

當年超任SFC《Gundam F91》，前半段都要操作F90，可以返回母艦換裝備。

先推出的有高達F90本體（單售4320日圓）以及E Type ／ S Type 雙裝備套裝（2170日圓），加埋就相當之貴。而接下來還有24款裝備，就當全部都是2000日圓2套，12盒模型即是24000日圓，換言之全套齊款高達F90，需要3萬日圓（2千2港元左右）。不過又沒人迫你買全套，我自己就只想要VSRB雙槍版本啦。（已開始接受訂購／8月付運）

MG 高達 Gundam F90本體（單售4320日圓）

+ 6 + 5 + 4

MG 高達F90專用E Type ／ S Type 雙裝備套裝（2170日圓）

+ 4 + 3 + 2

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