【DAYS GONE往日不再．攻略】全NERO檢查哨/研究所注器射取得

撰文：賴浩然
最後更新日期：
《DAYS GONE 往日不再》除了升級學技能之外，使用NERO注射器強化身體能力亦都非常重要。遊戲內總數有12個NERO檢查哨(NERO Check Point)以及18個NERO研究所(Nero Research Station)，總共30枝的NERO注射器能夠升滿主角的生命值、體力及專注力。以下就提供全30個的位置，比較麻煩的NERO研究所會描述多一點。
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喀斯喀特區(柯普蘭營地) NERO檢查哨 3個
喀斯喀特區(柯普蘭營地) NERO研究所 4個
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貝納普區(溫泉營地) NERO檢查哨 2個
貝納普區(溫泉營地) NERO研究所 2個
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洛斯特湖區(鐵漢麥克營地) NERO檢查哨 2個
洛斯特湖區(鐵漢麥克營地) NERO研究所 2個
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艾隆峰區 NERO檢查哨 1個
艾隆峰區 NERO研究所 1個
火山口湖區(巫師島) NERO檢查哨 2個
火山口湖區(巫師島) NERO研究所 5個
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97號高速公路區 NERO檢查哨 2個
97號高速公路區 NERO研究所 4個
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