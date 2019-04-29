【DAYS GONE往日不再．攻略】全埋伏營地/地下避難室位置

「埋伏營地」(Ambush Camp)是《DAYS GONE 往日不再》遊戲內一個重要的挑戰據點，因為清理後將可取得地圖資訊以及合成項目，以下就提供全14個埋伏營地以及其地下避難室位置。

埋伏營地的報酬：



完成埋伏營地時，將可尋找及進入其地下避難室，在內的地圖會提供附近地區的NERO研究所、暴走潮及歷史地標位置，令探索及收集其他東西更加方便，而且隨著完成埋伏營地的總次數，可以學到更多的合成項目，包括非常好用的體力特效藥、感應式炸彈、爆炸箭矢等。

完成後能得知附近地圖情報，非常有用

攻略埋伏營地並沒有先後次序，因為報酬的合成項目是根據整體進度送出

喀斯喀特區(柯普蘭營地) 3個

+ 5 + 4 + 3

貝納普區(溫泉營地) 3個

+ 5 + 4 + 3

洛斯特湖區+艾隆峰區(鐵漢麥克營地) 4 個

+ 8 + 7 + 6

火山口湖區+97號高速公路區(巫師島) 4 個

+ 8 + 7 + 6

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