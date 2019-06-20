E3《電馭叛客 2077》Cyberpunk 隱藏片展示奇洛李維斯戰鬥場面

E3 2019《電馭叛客 2077》(Cyberpunk 2077 )原來還有一條奇洛李維斯擔演角色 Johnny Silverhand的實機測試影片，將於 PAX West 展期間曝光（8 月 29 日~年 9 月 2 日），以興趣的玩家可別錯過了！

【E3 2019 電馭叛客 2077】雖然 CD Projekt Red 在曝光了劇情動畫影片後便沒有再帶來進一步的公開資訊，但開發團隊與去年 E3 展一樣準備了更加詳細的非公開實機操作展示，供媒體以及 YouTuber 搶先體驗，而本次的封閉展示除了秀出更加詳細的遊玩內容外，也帶來了不少主角 V 與 Johnny Silverhand 的互動。

本次的封閉展示帶來了不少主角 V 與 Johnny Silverhand 的互動

相信不少期待該作的玩家都希望能夠參與這項展示內容吧？雖然是非公開的實機展示，但根據開發團隊近期於推特上所釋出的資訊來看，該項《電馭叛客 2077》實機測試影片內容將於 PAX West 展期間曝光（8 月 29 日~年 9 月 2 日），以興趣的玩家可別錯過了！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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