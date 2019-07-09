【書展2019】Rose Ma《2nd Impact》電競女神寫真玩日美科幻造型

近日大受連登網民加分的「電競女神」Rose Ma （馬俊怡），其第二本寫真集《2nd Impact》將於書展發售，除性感水著更穿上動漫戰鬥裝甲、駕駛回到未來時光車，貫徹宅系型女風格，絕不是單純的「J書」，無論宅男、打機男定普通男相信都有興趣，養份十足。

繼上次大玩「那個泳池」後Rose Ma（馬俊怡）第二本寫真集《2nd Impact》，再度由製作單位GrowthRing & Co 合作，全本寫真都是在日本八王子、千葉、澀谷攝製，更由世界知名攝影師 NK7操刀，鏡頭前後，各人都有心有力去製作一本型格寫真，不甘只做一本「J」書！

Rose Ma《2nd Impact》寫真集 黑／白雙封面同時上市 定價＄248

Rose Ma與電競、動漫界的淵源深厚，宅民黨當然要出手介紹馬馬新書，不過筆者仍想提一提，書中有相當多跟ACG有關係賣點：尤如動漫作品中的未來戰鬥裝甲「玫瑰馬武裝戰鬥服 R.M.A.F.S」，竟然是團隊特別為今次寫真集拍攝特別製作！

還有《Stranger Things 3》都勁玩的元素：《回到未來》時光車DeLorean DMC-12！動漫game迷一定有親切感。至於其他日藉女模特兒she she纏綿圖、 5大主題、20 個造型，就等各位買書慢慢發掘啦，不多說了，來！點圖放大睇真啲！

Rose Ma （馬俊怡）第二本寫真集《2nd Impact》，再度由製作單位GrowthRing & Co 合作。

全本寫真都是在日本八王子、千葉、澀谷攝製，更由世界知名攝影師 NK7操刀。

很喜歡「玫瑰馬武裝戰鬥服 R.M.A.F.S」上的漢字拉花、非常日系ACG，如果再進化下去，下次第3本寫真，可能會駕駛《鬥陣特工》D.VA的戰鬥機械人！

這套「玫瑰馬武裝戰鬥服 R.M.A.F.S」是實物製作，絕對不是CG加工圖。

《回到未來》時光車的原型：DeLorean DMC-12。

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