《Final Fantasy Digital Card Game》回合制卡牌對戰遊戲推出

日本Square Enix預定2019年在日本網頁平台推出，玩家們可透過電腦／手機開啟網頁來進行遊戲體驗，以旗下《FF》系列為主題的線上對戰型數位卡牌遊戲《Final Fantasy Digital Card Game》，宣布自7月9日即日起正式開始營運，至於收費模式則是採取基本遊戲免費的道具制課金模式。

本作為一款將《FF》系列登場的歷代角色與召喚獸全部卡牌化收錄登場，讓玩家們來收集自己喜歡的卡牌進行對戰，主打「預測對方動作，在有限時間內打出最好的一手」的卡牌對戰遊戲。遊戲中，採用一般卡牌遊戲少見的同時回合制設計（也就是敵我雙方將會在同一個回合進行出牌動作展開戰鬥），因此如何預測對方將怎樣行動，並因應對手的動作採取適當的處置，將會是對戰中勝利與否的重要關鍵！

（《Final Fantasy Digital Card Game》）

而隨著本作於即日起正式推出，官方除了將會在遊戲內推出各種發售紀念活動，贈送各種上市特典道具讓玩家們領取之外，另外也同步釋出針對卡牌遊戲初學者玩家們所設計的「FFDCG 初學者講座～初級篇～第一話 卡牌編成」影片，讓玩家們能先對本作的基本玩法設計有初步的認識，來學習怎麼編組自己的卡牌來進行戰鬥，有興趣的玩家們不妨現在就趕快來體驗看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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