真限量NeoGeo Mini x A.C.E.黑金版開箱！矜貴皆因「壽終正寢」？

遊戲動漫
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SNK早已當NeoGeo Mini是搖錢樹，不斷推出不同的版本來騙fans錢，先後有日版、美版、聖誕版，最近又出三款透明機身《侍魂》的所謂特定版，不斷消耗粉絲的忠誠。不過今次「NeoGeo Mini x A.C.E.」的黑金版本，才是真正「罕有」的「真．限定版」，因為這台NeoGeo Mini從未在市面正式發售！

早在2019年初，SNK與大陸「潮牌」、吳亦凡主理的A.C.E.聯乘推出NeoGeo Mini黑金版本，當時原本打算只在小米商城上限量推出預購（688人民幣）。可惜未正式預購，官方突然叫停，指「產能不足」因而「暫緩」。不過經過了幾個月後，已有傳言指這個合作計畫「完全失敗」及已經「壽終正寢」！

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NeoGeo Mini x A.C.E.黑金限量版配色跟之前日美版大有不同（林勇攝）

雖然NeoGeo Mini x A.C.E.的黑金版已經胎死腹中，最後沒有在市面上正式推出售賣，可是仍有少量已製造的貨辦流出市面。而我們亦在特別的渠道購入一台，當然立刻為大家開箱以及與日版對比。

日版 vs A.C.E.黑金版NeoGeo mini
（按下圖放大比較）

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這台A.C.E.黑金版NeoGeo mini因為是「大陸」特別版，因此外盒是以「簡體字」印刷。另外，機身以黑色以及啡金色為主色，比起原版的紅藍白更酷更有型。不過內裡收錄的遊戲就跟日版完全一樣，這就有點可惜。不過無論如何，這一台NeoGeo Mini x A.C.E.黑金版流出市面的數量非常少，比起之前任何一款NeoGeo Mini更為罕見。有興趣購買的NeoGeo fans就真是要多留意不同的網店或門市。

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