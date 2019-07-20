《東方Project》二次創作RPG《東方LostWord》開放事前登錄！

日本 Good Smile Company 與 NextNinja 宣布，將預定在手機平台上推出一款由雙方共同合作企劃，以人氣同人大作《東方Project》為原作的 RPG 新作《東方LostWord》，並自即日起開放本作事前登錄讓玩家們申請預約！

本次為一款以人氣同人大作《東方Project》為題材，並邀請人氣繪師「夢野ろて」擔任主視覺美術、知名設計師「草野 剛」負責遊戲 Logo 的二次創作 RPG 遊戲。據製作人「山岸聖幸」表示，本作為一款網羅眾多創作者共同參與，讓玩家們與包括博麗神社巫女博麗靈夢、黑魔術少女魔法使霧雨魔理沙等熟悉的夥伴們一起，為了解決幻想鄉所發生的巨大異變展開全新的冒險！

（《東方LostWord》）

而在本作自即日起正式展開的事前登錄活動方面，官方將會視預約玩家人數，贈送不同數量的轉蛋通貨「封結晶」與「賽錢」讓玩們領取（進行一次轉蛋需消費 5 個封結晶與 1,500 賽錢）；預約突破一萬人與五萬人，還將會分別送出可以成長到最高稀有度五星的靈夢與繪牌（主視覺美術版），玩家們快斥現在趕快上官網確認看看吧！

（《東方LostWord》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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