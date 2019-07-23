達哥壓力爆煲？應網民要求開腔回應元朗暴力事件及沉默原因

自逃犯條例風波至今，網上就不斷有聲音要求和界別人士出來回應事件，就條例修訂表態。一眾明星、KOL、直播主、YouTuber 等，都成為網民要求表態的對象。知名遊戲直播主達哥（爆機達/本名：林慧韡）則成為焦點之一，在達哥沒有早早表態的情況下，亦成為了被受爭議的對象。而在元朗發生暴力事件後，達哥終於在官方 Facebook 專頁上作出回應。

事件經過

達哥打機的吸引，除了懂得發現遊戲的有趣玩法，以及「卡關」表演之外，每次直播的第一節也是粉絲們相當期待的部份。達哥和其他的遊戲直播主不同於，直播的首一小時，他會邊玩《FIFA》邊和觀眾討論新聞。達哥時常會在這環節中，突顯出有趣的新聞觸覺和想法。在開台初期，達哥會在 6 月 4 日和觀眾重溫天安門事件，甚至進行默哀；在 2014 年佔中期間，亦有在《Sleeping Dogs》遊戲直播中發表自己的感受，期後更宣布休台。正正是達哥以往常在直播中分享新聞，以及沒有對政治事件避而不談，在遊戲之外吸引了不少觀眾支持。當逃犯條例成為全城討論的議題時，達哥卻不提及修例事件，因此有觀眾開始要求他就事件發表意見，或單純以客觀身份交代條例，但達哥亦沒在直播到回應事件，故令部分觀眾不滿。

達哥（爆機達／林慧韡）（Google 圖片）

達哥兩次回應

達哥在 6 月 6 日宣布直播暫停後，不少觀眾也繼續在其官方 Facebook、Instagram，以及連登（LIHKG）開post 和留言指，對達哥沒有表態失望，甚至開始惡言相向。至同月 13 日，達哥在「Undergrounddv 達哥」的 Facebook 中表示：「一直關注事件，希望傷者盡早康復，天佑香港！」，不過仍有觀眾認為這句說話沒有明確表態，或覺得這模稜兩可的說法是怕得失不同立埸人士，因此沒能停止網民和觀眾對他的批評。

元朗暴力事件後第二次回應，完整版可以到「Undergrounddv 達哥」facebook 專頁觀看（Facebook 截圖）

達哥公開了部分觀眾的 inbox：

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「這真的是達哥嗎？」

這句說話，是昨日（7 月 22 日）達哥第二次回應事件後，很多人第一時間的想法。達哥一反平日 EQ 高的印象，直接用口語回應一直沉默的原因，以及對元朗暴力事件的感受。他表示，一直沉默是因為不想「做 show」似的面對這一連串事件，亦不希望因為自己「亂開 post」令觀眾的焦點放到自己身上，而不是集中於社會問題之中。再者，達哥明確表示對元朗的警黑疑似合作和發生暴力事件「好嬲」，亦希望香港社會可以統一風向，集中討論有關事件。不過，這個 post 帶出的語氣和用字，都和往常的達哥不同，對這公關問題的處理手法也令人有疑惑。即使如此，留言中也看到不少人鼓勵達哥和表示了解，但仍有人留言指當日選擇沉默正正就是被人批評的原因。

表態．不表態

不論達哥處理得好不好，或者因為被網民迫得太緊而有點發脾氣地公開個人感受，達哥怎樣計也不會是觀眾或香港市民的敵人。筆者明白，觀眾當日想達哥表態是因為對他有所期望，他的確是很多觀眾真正的「KOL」，他的想法可能真的可以鼓勵和支持到觀眾。不過，表不表態亦是每個人的選擇，就等同觀眾可以因為他不表態而不再看他一樣。觀眾可以認為他沉默是不對的行為，也可以不滿今次回應的態度，但就僅因為他沒明確表態而惡言相向到如此程度的話，對他的確有點不公平。事已至此，達哥能否因為這回應重拾大家的支持，還看他之後的處理和觀眾如何解讀了。

達哥會在遊戲中得出一些有趣的感受，有時亦有正面和鼓勵觀眾的玩後感，令不少觀眾從中產生反思：