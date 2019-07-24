《幽遊白書》舞台劇角色造型照公開　桑原「飛機頭」勁似獲大讚

冨樫義博的經典少年漫畫《幽☆遊☆白書》多年來依然人氣不減，最近更被改編為「2.5次元」舞台劇；官方最近公開了一系列角色造型硬照。

目前官方合共釋出浦飯幽助、桑原和真、藏馬、飛影四位主角以及雪村螢子、浦飯溫子、牡丹、剛鬼、幻海、小閻王六位配角，合共十位角色造型硬照；對於這批造型照網上反應普遍正面。筆者個人並不是對「2.5次元」太有研究，不過單就照片而言桑原和真的還原度真是非常令人滿意，不論其「飛機頭」還是角色較為粗獷的面容都非常傳神；此外小閰王的造型也相當出色。

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舞台劇《幽☆遊☆白書》將於8月28日開始在東京、大阪、福岡及愛知巡迴演出，注意於9月22日演出的最後一場公演「大千秋樂公演」將會在日本影片平台「WOWOW」及「niconico生放送」轉播，是以上平台的會員可以留意。

WOWOW直播連結：https://www.wowow.co.jp/yuhaku/

niconico生放送連結：https://live.nicovideo.jp/gate/lv320962015

《幽☆遊☆白書》由日本漫畫家冨樫義博的作品，自1990年起於《週刊少年Jump》連載（不經不覺原來已差不多30年前）；在連載早期時是以民族學、神秘學為主題的輕鬆單元喜劇，但不久後就「超展開」變成熱血戰鬥少年漫畫，但亦是轉型後漫畫才人氣爆發大受歡迎成為經典作品。相信很多80後小時候都曾經模仿幽助的靈丸吧。

舞台劇《幽☆遊☆白書》官方網站：http://officeendless.com/sp/yuhaku/