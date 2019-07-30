《MHW：Iceborne》魔物獵人製作人專訪：出金獅子？太刀親生仔？

遊戲動漫
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《Monster Hunter World：Iceborne》將在 9 月推出，單是看預告片就已經能感受到這次大型更迎的魅力。製作人辻本良三先生﹑總監藤岡要先生﹑監督市原大輔先生為宣傳遊戲去了動漫節 PlayStation 的舞台，更和現埸玩家實機展示了斬龍和轟龍的戰鬥畫面，以及新據點月辰的特色。筆者更有幸到 Capcom Asia，與製作人辻本﹑總監藤岡要進行專訪，當中兩個《Monster Hunter World：Iceborne》的核心人物分享了不少有趣的獨家情報。

Iceborne 新據點「月辰」實機介紹

新據點「月辰」在一開始還在沒建成，剛到達時可以看到「月辰」仍有很多地方仍然施工中。隨玩家的進度，「月辰」就會慢慢完成建造，並開放所有功能。玩家將會在「月辰」看到新的的料理長，同時牠是「星辰」料理長的師傅，為玩家帶多更多暖身的料理。

PlayStation 活動（陳錦洪 攝）

專訪辻本良三先生和藤岡要先生（陳錦洪 攝）

全新設備「蒸氣機關管理所」：任務中可以獲得燃料，玩家在「蒸氣機關管理所」中使用燃料可以得到不少獎勵。這個迷你遊戲中，玩家要猜對三個按鈕的次序，猜中得越多就能得到越多的道具，而且進行能量計儲到紅色後，就能進入「FEVER」狀態，將得到更多的道具（包括天之龍人的票據）。能量計未滿時沒有燃料也不會下降，玩家可以再進行任務獲得，隨時過來挑戰運氣。雖然充滿運氣成份，不過玩家也多了一個地方獲得道具和素材。

製作人辻本良三﹑總監藤岡要實機試打「斬龍」

辻本良三和藤岡要分別在 PlayStation 和專訪中，都進行了實機示範。辻本良三兩次都使用大鎚，看來是大鎚的忠實玩家。藤岡要則分別使用了大劍和長槍。在示範中，可以看到飛翔爪為玩家增加了很多變數，筆者認為這個也將會是新玩家，或不能在魔物腳下生存的玩家的救命丸。斬龍由《Monster Hunter X》3DS和 《XX》的Switch中，跳到 PS4 的畫面上，身上的尖鱗和尾刃的鋒利都清晰呈現在玩家面前，震撼性不比古龍低。

製作人專訪

難得有機會和辻本良三先生和藤岡要先生進行專訪，首先當然要問問玩家最關心的問題，就是「金獅子」會不會在《Iceborne》登埸呢？其實在 PlayStation 的活動完結前，現埸也有粉絲對台上大叫「ラージャン」（金獅子）。辻本良三先生就對筆者展示了一個欲言又止的微笑，再強調就算《Iceborne》推出後，也會繼續進行更新，當然也會有新魔物，而且宣傳活動時也說到《Iceborne》會推出的魔物不只有目前所見的數量，玩家們就繼續期待「金獅子」出現在 PS4 的畫面上吧。

飛翔爪（官方圖片）

飛翔爪太強？

如果有玩過 Beta 版的玩家，應該都對新的飛翔爪印象深刻，甚至認為飛翔爪太易用，令獵人們都成為空中戰士，怕會影響遊戲的平均。藤岡要先生強調，Beta 版刻意把飛翔爪調得更易用，先讓玩家體驗新武器的操作，到了正式版後就不會那麼容易飛到魔物身上，以及亂用反而會令自己受傷，絕不是一個為新手而設的機制。

太刀的居合斬已經成為 MH 最型攻擊（陳錦洪 攝）

天上天下唯太刀獨尊

另一個重點就放到太刀身上，由於筆者是一個片手劍和充能斧玩家，見到只有太刀新增的居合斬這麼有型，對其他武器有點「不公平」，所以不禁要問製作人為什麼會這樣。辻本良三先生和藤岡要先生聽到這問題後，邊笑邊強調他們是大鎚和長槍的玩家，不是為了自己才只把太刀造得這麼有型。他們想在《Iceborne》把各種武器的特色進一步加強，太刀本來就是華麗的武器，所以新的動作就配合特色下再進一步。另外也提到狩獵笛，這把支援武器的新動作都是強化支援效果，目的是想各種武器有更明確的定位。

攻擊珠太難刷！

最後，問到昇華武器和裝飾品的掉率問題，藤岡要先生表示不會改掉率和新增保底機制，因為《Monster Hunter》一直以來老玩家都要花大量時間「刷珠」，如果現今加入保底，就會對他們不公平。在保持公平的情況下，就加入了掉率增加的活動和送一粒攻擊珠等，盡量幫助玩家。他們也強調，自己也沒有打到一粒攻擊珠，甚至有點想放棄，並鼓勵正在刷攻擊珠的玩家，這也是《Monster Hunter》的遊玩體驗之一。

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