《佐賀偶像是傳奇》宣布將製作續集　今秋任「日清咖哩飯」大使

電視動畫《佐賀偶像是傳奇》於上週六（27日）在「佐賀偶像是傳奇 LIVE～大家一起呼喚法蘭秀秀！～in SAGA」演唱會活動中宣布將製作動畫續篇！定名為《佐賀偶像是傳奇 R (Revenge)》，究竟是要復仇？還是雪恥？看完官方放出的二期製作決定影像相信大家應該都會有相同的疑問，但這都不重要，總之喪屍偶像將要回歸再度吹起旋風啦！

在「佐賀偶像是傳奇 LIVE～大家一起呼喚法蘭秀秀！～in SAGA」演唱會進行到安可橋段時，作為特別來賓而突然登場的諧星「江頭 2:50」大喊：「你們都給我仔細看這段影片！」影片中由演員‧白龍進行魄力滿點讓人喘不過氣的硬派演說，但這台詞似乎哪裡聽過......？在演說的最後發表了二期動畫的標題，也釋出以襯衫大開仰天大吼的巽幸太郎為主角的主視覺圖像。

除了演唱會以外，11 月 27 日將發行精選專輯「佐賀偶像是傳奇 法蘭秀秀The Best」，更擔任今年秋季「日清咖哩飯」的聯名大使。在《佐賀偶像是傳奇 R (Revenge)》播出前，喪屍偶像們將會以各式各樣的形態在不同領域活躍，還請粉絲們繼續追蹤她們的表現！

11 月 27 日將發行精選專輯「佐賀偶像是傳奇 法蘭秀秀The Best」，更擔任今年秋季「日清咖哩飯」的聯名大使。（《佐賀偶像是傳奇》官網）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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