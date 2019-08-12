【Enako、伊織萌】兩大超人氣Cosplayer女神日本C96同人展圖輯

一年兩度日本超人氣同人展Comic Market再度在Tokyo Big Sight舉行（簡稱C96），每年都吸引不少宅宅動漫fans到場大排長龍購買不同的同人漫畫、周邊作品外，更吸引不少Cosplayer於會場內外出現。當然自曝年薪多達2000萬日圓的超人氣女Coser「Enako（えなこ）」以及擁有近50萬個followers的職業coser「伊織萌（伊織もえ）」都在Comic Market出現！立刻為大家帶來這兩位人氣coser的精美圖輯，就算沒有機會到現場，都可以感受熾熱的氣氛。

Enako（えなこ）以及伊織萌（伊織もえ），兩位都是日本超人氣的職業cosplayer，無論在不同的動漫展，甚至不少跟宅文化有關的商品廣告都可以看到她們二人的蹤影。尤其是Enako（えなこ）更被稱之為「日本第一Cosplayer」，更曾在電視節目透露她的年薪高達2000萬日圓（約144萬港幣），十分厲害；而伊織萌亦接拍過不少商業廣告，最令人深刻的當然是早前代言PS4的《地球防衛軍Earth Defense Force：Iron Rain》，Twitter的follows更多達50萬人以上。

日本no.1 超人氣Cosplayer「Enako」（圖片來源：Twitter@bird_8）

早前代言PS4的《地球防衛軍Earth Defense Force：Iron Rain》的伊織萌（圖片來源：D3 PUBLISHER）

超多fans圍著伊織萌拍攝（圖片來源：Twitter@toe_14）

今次她們同樣出席日本同人展Comic Market（C96）：Enako（えなこ）出席商業活動如扮演Virtua Idol「ときのそら」、《我們真的學不來！》的真冬老師等；而伊織萌幾天來都cos，如《FFX》女主角尤娜（Yuna）、《De:Lithe》主角クリムライン、《萊莎的鍊金工房》女主角萊莎等。

【C96】Enako（えなこ）Cosplayer精選圖輯（點下圖放大）

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【C96】伊織萌（伊織もえ）Cosplayer精選圖輯（點下圖放大）