馬賽克歪臉已成歷史　重製版《FFVIII》男主角史克爾改造大成功！

在今年 E3 展上,SQUARE ENIX 公開了《Final Fantasy VIII Remastered》的消息絕對是令喜歡《FF》八代的玩家們相當振奮的一件大事,強調部分角色模組重新更新,整體畫面更加精緻化的重製版也將正式為當初遊戲推出時被玩家一直惡搞的「你是所有人裡面最帥的」台詞畫下休止符。

對於《FFVIII》的玩家來說,當年遊戲的建模技術並不發達,在看到男女主角相遇的劇情時,女主角莉諾雅的一句話對於男主角史克爾來說可謂為詛咒的一段甜言蜜語:「你是所有人裡面最帥的」(君が一番カッコいいね/You’re the best looking guy here),可是看到畫面上的史克爾,嗯...怎樣想都不覺得他是個帥哥啊?從此惡搞這段內容的圖不斷出現,即使日後其他《FF》系列的遊戲裡面變帥的史克爾有出場,惡搞的風潮仍然沒有停止的現象。

在重製版消息公布後,《FF》的官方也不斷更新相關進度,可以看到畫面有了相當大的改變。8 月 13 日海外的《FF》官方推特發表了當初那個「謎場面」的重製畫面,很明顯看出史克爾真的變帥了,不再是當年那個馬賽克歪臉了!(筆者歡喜灑花)

😍😍😍 pic.twitter.com/7e0cNgOeZg — FINAL FANTASY (@FinalFantasy) 2019年8月13日

雖然也有一部份玩家表示看不到歪臉覺得有點捨不得,但大多數的玩家都很樂見重製過後的畫面,終於變帥的史克爾與莉諾雅之間感情的加溫,對於整部遊戲劇情的影響會讓玩家感受更加深刻,這就讓人更加期待遊戲發售日的到來了呢。

顯而易見的「Before&After」啊!(《FFVIII》)

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

