香港獨立遊戲團隊Simplist訪問：Devil Stone續作、新IP解謎遊戲

【香港獨立遊戲Devil Stone】之前已為大家不止一次介紹過優質本地獨立遊戲《Devil Stone》魔石傳說，今次寫寫之前在香港動漫節ACGHK2019中和《Devil Stone》製作團隊Simplist團隊代表Joepher的簡單訪問，談及Simplist的近況，以及包括《Devil Stone》續作在內的團隊未來的計劃和景願。

說是「訪問」，其實也只是在一個月前的香港動漫節ACG2019和Joepher在會場中閒談幾句，以及出席Joepher於一個本地Game Developer聚會中所作的分享；談談Simplist之前的工作環境，以及團隊未來的計劃和景願。問及Simplist的近況，Joepher說團隊人數增多了不少，也是《Devil Stone》延期推出的主因；這聽起來很矛盾，按理說人多了應該更好辦事才對，但在遊戲開發來說卻不一定如此：

Joepher

「成員增多了，除了要將工作重新分配之外，更因為可以自己製作的部份更多了，就會想在各方面都做得更好。例如在遊戲音樂方面，一開始《Devil Stone》的音樂其實我們打算找現成的素材，但後來有一位新加入的團隊成員懂得製作音樂和音效；既然有人才了，自己製作音樂可以更tailor made更符合自己想要的效果。在各方面都想打磨得更好，最後工期就變長了。但結果而言我對現在《Devil Stone》的音樂感到十分滿意，希望大家玩的時候也可以留心聽聽。」

《Devil Stone》在今年6月推出，我八卦地問一下遊戲的成績如何，Joepher則表示「還不錯」；聽到本地獨立團隊能說出成績不錯，個人亦倍感安慰。另一方面亦可肯定Simplist已經「上軌道」，有了《Devil Stone》的成績和經驗，Joepher亦已磨拳擦掌準備大展拳腳，首先就是《Devil Stone》的續作：

「《Devil Stone》的故事當然未完結，我們目前預計會製作4至5部遊戲去講完整個故事，當然希望每一部都比現在《Devil Stone》有更多內容和更長遊戲時間。下一部《Devil Stone》作品我們打算以「雙版本」形式推出，即有點像《Pokemon》或《火炎之紋章if》的形式；兩個版本以不同的角度和視點來描述同一段故事。」

最直接的猜測，就是分成勇者和魔王兩條路線吧！讓我們期待故事後續的發展。

除了《Devil Stone》續作，Joepher還透露團隊已正在準備其他Project；其中一個是去年他和我說過的「歐美風格遊戲」，亦即以下介紹這款《Lilulu》；而《Devil Stone》續作將會在《Lilulu》之後推出。在去年聽到「歐美風格」這幾個字時，當時我腦海中的想像是《魔戒》又或《龍與地下城》那種史詩奇幻感覺，沒想到其實是可愛漫畫風格，讓我好生意外（其實只是自己誤會了）。

《Lilulu》是一個主打美術風格和氛圍的遊戲，玩法則是所謂「密室逃脫」：玩家扮演可愛美少女主人公「Lilulu」，因為一些原因如謎之小女孩的哭聲，又或是被施了魔法一般的毛公仔「作祟」而無法離開房間，玩家當然是負責幫助她解開謎題離開房間。遊戲沒有對白，純以視覺效果和角色的肢體語言交代故事，為這風格唯美的遊戲更添一份感性。

言談之間也不得不佩服Joepher的生意頭腦，已為風格唯美的《Lilulu》構思了和其他品牌的合作以至實體周邊（例如很可愛的公仔），但詳情就暫時保持「商業機密」，等Simplist方面的正式發表吧！

《Lilulu》預定於今年之內推出，收費方式暫定是免費下載、付費解鎖部份章節（類似Super Mario Run），預定合共有16個關卡；比照《Devil Stone》，相信定價會十分親民。就讓我們看看Simplist今次能否準時推出遊戲吧（對不起我又忍不住抽水了）。

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