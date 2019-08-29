Pokemon Masters 攻略：快速育成 修練心得（附大修練時間表）

手遊《Pokemon Masters》已經正式推出，相信各位訓練員都在拼命衝進度，以下介紹快速育成法以及大修練的時間表。【精靈夢可夢／寵物小精靈／Pokemon 】

「普通修練」任刷「大修練」有限制

《Pokemon Masters》玩家打完「主線劇情」第2章之後便會解鎖「其他區域」，可進行不同的「修練」，亦即一般手機遊戲的「每日關卡」。修練分成「普通修練」和「大修練」兩種，前者不限通關次數；由於遊戲沒有體力設計，亦即等如任玩家刷「真人體力制」。

而「大修練」則只於指定時間放開，每次開放時亦有限制通關次數不能無限刷，成功過關就可以拿到高等級的素材以學技第4技能及被動技能，換言之大修練是「遲早都要打」。



建議挑戰LV：Normal：最少LV30／ Hard：最少LV40，集齊有利屬性角色更佳

各個大修練每日限時開放，要打趁手。

狂刷「強化之修練」首達LV30以上

打完第2章後建議玩家先刷幾次「強化之修練」，先將主力隊伍的等級都升到30以上，以及3隻精靈都學好第3招技能，便可以打普通（Normal）難度的「大修練」。雖然只是普通但也有相當難度，需自行操作不要使用auto及加速。活用藤藤蛇的回氣技能，先將較弱的左右兩隻打倒（用拍組技能也OK），最後再集火中間最強那隻便可。

注意：「大修練」註明「還餘3次」，意思是「一次關卡開放時段」內最多可通關刷寶3次。挑戰失敗並不會扣通關次數，可以試到得為止，不用怕打輸會蝕打。

+ 4 + 3 + 2

Hard難度大修練 LV45後才好挑戰

Hard難度的「大修練」難度更高，只得30級的隊伍難以挑戰，這時需要繼續通關主線至第四章，解鎖等級上限提升（因為3星的拍組在未突破上限之前只能升到30級，5星亦只有40），並提升到LV45左右才能比較安定通關。

「大修練」依時間表每日限時開放，而就算當日開放的大修練並不對應玩家目前的主力隊伍也好，也建議要刷好刷滿；因為一來將來總是有機會入手其他類型的拍組，二來這些大修練關卡也會掉落共通素材如「特訓學習器」（喇叭）及「技能精華」，所以條件許可的話還是要盡量刷好。至於各大修練的開放時間表可以在遊戲中的公告欄查看，不過現在可能因為遊戲太多人同時遊玩，伺服器反應十分慢，開個公告都要等10秒8秒，以下為大家整理了本星期大修練的開放時間（不排除之後/每星期會有所變動：）

其中特別重要的是「財富之大修練」，因為這遊戲金幣頗難獲得，早期主線關卡一關只得30~50元，要刷到購買進化碎片或能量槽上限會刷到瘋掉，因此記得把握刷錢的時間。如果懶得記住仔細開放時間，記得逢星期一三四六都有錢刷便可。