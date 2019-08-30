《Pokemon Masters》攻略：新手必讀五大重點　進化﹑快速衝等

【《Pokemon Masters（寶可夢大師）》攻略】《Pokemon Masters》的 Pokemon（寶可夢／小精靈）並不是和正傳一樣一次過推出所有進化，只有部分 Pokemon 推出了進化的功能，而且要通過特定條件才能夠成功進化。《Pokemon Masters》沒有太多的資訊提供給新手玩家，筆者就整合了部分玩家的疑問，一次過公開 5 個新手必須知道的心得，讓大家可以盡快成為 Pokemon 大師。

進化方法

相信最多玩家想知道的，就是如何進化。《Pokemon Masters（寶可夢大師）》暫時不是非有 Pokemon 都推出了進化，如 5 星木守宮就不能進化。不過，第一章送的 5 星藤藤蛇是強烈建議入隊的 pokemon，而且也能進化，但遊戲沒有教玩家進化方法，令大家都只能用藤藤蛇被屈。當 Pokemon 等級分別到 30 和 45 時，就達到進化要求，之後玩家要進入「冒險」﹑「拍組劇情」，找出該 Pokemon 的訓練員（進化藤藤蛇要找嗚依），然後就可以看到 Pokemon 的進化任務。進化要消耗進化石碎片或進化石塊，如玩家不足可以到商店用遊戲金幣交換。只要打嬴「拍組劇情」就會進化。

目前也有部分角色推出了 Mega 進化，如黑魯加，只要在戰鬥中，該 Pokemon 使用了拍組技能（大技）後，就會進行 Mega 進化，技能組也會產生改變。

+ 5 + 4 + 3

招式計量槽

玩完教學模式後，大家應該都知道 Pokemon 的行動受下方的計量槽影響，同時這也是《Pokemon Masters》和正傳不同的特色。招式計量槽起初是只有 4 格，其實隨主線推進，玩家可以在商店用遊戲金幣購買，最多可以加至 6 格。如果常用藤藤蛇「依嗚驚人」的玩家，應該會感受到格數不夠的苦，出技時常會浪費了一格，推薦大家在限時關打錢後，先買招式計量槽，戰鬥會更加順手。

不要盡信 Auto

《Pokemon Masters》和部分手遊一樣，都提供 Auto 功能，方便玩家可以掛機遊玩。不過《Pokemon Masters》的 Auto 不太聰明，往往都不能使用最佳的招式。如果打一些比較難的關，如大修練的 Very hard，Auto 很大機會打不贏。因此，玩家想快刷或挑戰難度高的關卡時，還是手動操作吧，出技次序和選擇也是《Pokemon》遊戲的一大重點。

快速升級方法

Pokemon 的能力主要是由 level 影響，不過光靠打關得到的經驗值遠遠不夠，打到第五章火山後，應該很多玩家都面對卡關問題。《Pokemon Masters》使用真人體力制，當玩家主線推不動時，可以到「其他區域」，打「強化之修練」和「強化之大修練」，刷強化手冊，直接用道具幫 Pokemon 升級。

突破界限

Pokemon 的星數會影響到牠們的等級上限，5 星最高 100Lv﹑4 星最高 95Lv﹑3星最高 90Lv。而每到一個等級時，Pokemon 都會到達經驗上限，不能再提升等級。玩家要先把主線推到第四章，開放「突破界限」功能，再用素材幫 Pokemon 提升等級上限。5 星的 Pokemon 要突破 4 次，因此玩家不要錯過大素材關的開放時間。