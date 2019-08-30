Switch 2020東京奧運 瑪利奧 超音鼠 遊戲角色、實機畫面公開

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【Switch 瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運】於2019年11月1日推出，SEGA 世嘉、Nintendo 任天堂 兩大陣營明星決戰東京奧運的體育動作遊戲《瑪利奧&超音鼠 AT 2020東京奧運》（官方名稱：瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運）自E3後，首次公開更多遊戲資料，包括角色造型、遊戲介面及實機遊戲截圖。

21項奧運項目

Switch《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》中，玩家將可以在21項奧運競技項目中自由選擇，當中包括夢幻競技賽，多人遊戲支援2-4人比賽或合作，最特別的更重現1964年東京奧運項目，角色更會變成8-BIT圖像顯示，相當有趣的古今融合的設定。

21個奧運項目等待玩家挑戰 【SEGA Games】

↓↓2020年東京奧運 任天堂、SEGA陣營角色↓↓

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故事模式

遊戲中的故事單人模式，以任天堂永恆大奸角庫巴及超音鼠的蛋頭博士合謀開始，未被吸入異世界的路易吉與塔爾斯為了救瑪利奧和超音鼠眾人，找尋不同道具及方法希望救出各人。

玩家可於2020年東京奧運競技、夢幻競技中進行對戰，支援最多8人。

↓↓瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運 項目逐格睇【點圖放大】↓↓

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