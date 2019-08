【Switch 瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運】於2019年11月1日推出,SEGA 世嘉、Nintendo 任天堂 兩大陣營明星決戰東京奧運的體育動作遊戲《瑪利奧&超音鼠 AT 2020東京奧運》(官方名稱:瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運)自E3後,首次公開更多遊戲資料,包括角色造型、遊戲介面及實機遊戲截圖。