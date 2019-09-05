Nintendo Switch《鬥陣特攻 傳奇版》附贈連線資格及黃金戰利品箱

先前的Nintendo Switch 《鬥陣特攻》主題硬殼包顯然不是空穴來風，日本任天堂今日早上公開的新作發表節目「Nintendo Direct 2019.9.5」首先就曝光《鬥陣特攻》將以「傳奇版」的姿態在10月16日於數位商店發售下載版的消息。

Nintendo Switch《鬥陣特攻 傳奇版》將提供現行PC/PS4版本相同的31位英雄，玩家可使用Switch內建的陀螺儀動作控制功能，支援Nintendo Switch Pro控制器，並使用類比搖桿來與敵方隊伍交戰。透過可攜帶性的主機玩家可隨時透過網路連線，在28張風格迥異的地圖進行6v6的連線對戰。

根據任天堂網路商店的資訊，《鬥陣特攻 傳奇版》完全採用線上連線進行，使用「Nintendo Switch Online」會員資格連線遊玩，發售時將支援日語，英語，西班牙語，葡萄牙語，法語，德語，意大利語，俄語，韓語語系，獨漏中文或許會讓玩家失望，但比照《暗黑破壞神3》Switch版模式日後有提供中文線上更新的可能。

暴雪娛樂並在官網宣佈，在2019年10月16日之前所預購的《鬥陣特攻》任天堂Switch版可加碼贈送「漆黑奪命女」造型，購買時就會附贈3個月版的「Nintendo Switch Online 」會員資格，在12月31日以前購買《鬥陣特攻》任天堂Switch版，就可以獲得一箱黃金戰利品，內含至少1樣傳奇物品。

點圖看更多《鬥陣特攻 傳奇版》遊戲畫面▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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