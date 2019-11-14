【讀者開箱分享】挑戰扭蛋組裝！　重裝X重奏第十彈組裝報告

由於在8月時無意中看到BANDAI官方推出了一個關於重裝X重奏的比賽，所以我亦興致勃勃去買了一套重裝X重奏10去參賽。當時這套第10彈剛推出沒多久，正巧裏面的角色都是我比較喜歡的，就買了一整套去參賽了。

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重裝X重奏賣點就是所有模型之間的連接孔都是一樣大小的，鼓勵玩家通過無限的可能性自由搭配創造出自己的愛將。而這個比賽正好就是讓你創造出一隻獨一無二的作品並拍照上傳到網上。當然比賽結果是大佬們的天下，不過我也把我的作品放到文末供大家觀賞。

色彩繽紛的扭蛋

重裝X重奏10共有5款商品，分別是Seed突擊高達、UC的獨角獸高達（獨角獸模式）、UC的吉拉祖魯、Seed的空中霸王、武器包。每款高度大約接近8至10cm。造型算不錯，但我覺得最開心是並沒有提供說明書，組裝時反而要思考一下，在成功拼好一款之後，就會很順利掌握到大致方法，但非MS的模型如空中霸王亦需多花時間揣摩才能完成，故當中的成功感亦是很大的。

色彩繽紛的扭蛋。（作者提供）

本身很少玩這種扭蛋，雖然有點貴，但是試一次亦無妨。其中突擊高達的造型挺不錯，能還原到劇中形象。

突擊高達。（作者提供）

但獨角獸卻因為有一枝軟膠獨角，這個蛋殻對它來說太小了，結果就彎曲了，變了彎角獸。

獨角獸高達（獨角獸模式），可惜地變了彎角獸。（作者提供）

吉拉祖魯老實說，之前看UC時亦沒有特別留意到這機，但這種深色機體做成扭蛋會比較好看，因為純白色的塑膠質感會特別明顯，而且細節不好展示，而軍綠色則相反，機體的線條更明顯，一些沒有用上的孔亦有效地同化了。

吉拉祖魯，前面兩個彈夾是隨武器包附送的。（作者提供）

在5款中，空中霸王拼的過程最考驗腦袋，因為沒有四肢，所以亦要重新思考組合的方式，辛苦組合後就馬上拆散與突擊高達結合成機動型突擊高達，帥氣度直線上升。

空中霸王，但目測組裝過程最簡單，但花的時間相反是最多。（作者提供）

武器包包括了挺多武器，有吉拉祖魯的電熱斧、肩甲、頭盔、彈夾，突擊高達的「破甲」小刀，獨角獸的火箭炮等等，但如果是去扭蛋抽中而非一整套去買，相信這會是最不想抽中的。

總結

這種扭蛋我覺得挑戰的趣味大於觀賞性，這個價錢都可以買到數盒SD了，不過偶而買來玩一玩都不錯，可以調整一下心態。好吧，其實是我對他們沒什麼了解沒什麼愛，所以也沒什麼感受。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「偽文青玩意第6彈 — 扭蛋重裝X重奏10拼裝報告」​】

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