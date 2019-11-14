EVA《新世紀福音戰士新劇場版:||》6月上畫　重溫前作精華回憶

以《福音戰士新劇場版》的前三作「序」、「破」、「Ｑ」的精華片段而製作的回顧影片在日前公開，為了 2020 年 6 月即將上映的《新‧福音戰士劇場版:||》，製作組可以說是卯足最大努力在衝刺進度，從聲演碇真嗣的緒方惠美只要有與《EVA》相關工作就會拍照發推特的舉動來看，再不做出來會崩潰的應該是緒方大姐本人。（笑）

▼▼▼《新世紀福音戰士新劇場版：序》▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

《EVA》系列自 1995 年的電視動畫版《新世紀福音戰士》開始到現在已有 25 年的歷史，除了動畫以外，也有漫畫、劇場版等多媒體操作展開，而《EVA》之所以經過這麼多年還是被奉為神作吸引許多觀眾的原因，不外乎是作品的意識流表現手法，以及哲學方面的思考。真嗣、零、明日香、真理及劇中其他充滿個性的角色，乘上人造兵器EVANGELION，對抗神秘入侵者之外，他們也在生與死和失去之間摸索生存方式。這部作品的主題是探討人為了什麼而生存、以及人類的本質，這是無論在哪個時代的人們都想要知道的答案，也因此吸引了無數的觀眾和粉絲。

▼▼▼《福音戰士新劇場版：破》▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

在 2007 年重新啟動的《福音戰士新劇場版》企劃，先後上映了「序」、「破」、「Ｑ」三支劇場版作品，但執導本作的庵野秀明導演在「Q」之後，因為想要回歸創作原點，創作心境和構想上也有變化，於是將這系列作品放置了七年之久，時至今年總算願意將未完的故事繼續下去。

▼▼▼《福音戰士新劇場版：Q》▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

為迎接明年六月最後一集的公開所推動的「新世紀福音戰士中京圈計劃～名古屋‧笹島演奏廳給世界的訊息～」活動中，日本愛知縣的笹島演奏廳以及中部國際機場都有設置初號機的巨大塑像，還有面對學生族群的「序」、「破」兩集免費上映活動等等，都是希望大家能在最後一部劇場版公開前能夠趕快複習過去三章故事內容，未來也還會有各式各樣的活動將公開，還請粉絲們拭目以待。

▼▼▼睇埋《新‧福音戰士劇場版:||》PV▼▼▼

+ 3 + 2

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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