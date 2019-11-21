《搖曳露營△》日劇版真人版　志摩凜由《3年A班》福原遙主演

《搖曳露營△》（LET'S CAMP! 露營少女／ゆるキャン△）是一部改篇自同名漫畫，《搖曳露營△》講述各務原撫子、志摩凜等「野外活動同好會」成員，享受野外露營的樂趣。

《搖曳露營△》講述（圖前排左起）各務原撫子、志摩凜等「野外活動同好會」成員，享受野外露營的樂趣。

作品成功之處，是作者「あfろ」將自身豐富的野炊、露營知識，以及喜情融入作品，令故事既有趣又有真實感，尤其又製作了非常出色的動畫版，吸引大量fans嘗試首次試試露營，曾引起一段短時間的「難民營」熱潮，不知今次日劇版又可否引起話題呢？

大原優乃 演各務原撫子

福原遙 演志摩凜

雖然動畫版中，各務原撫子、志摩凜是雙女主角，不過日本方面的宣傳卻一面以演過日劇《3年A班》、電影版《狂賭之淵》，人氣較高的福原遙（志摩凜）為重心，而原作中是小學生身型的各務原撫子，竟然由34F的水著系女星大原優乃。

角色介紹及演員對照圖輯（點圖放大）

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曾經有調查發現，9成看了《搖曳露營△》有想去露營的念頭，而有43％真的因此去了露營。而山梨縣與《搖》合作舉辦的活動，為當地爭取了6000個旅客、多賺了8000萬日圓（將570萬港元）