《半澤直樹》壇蜜　日本情色女王宣布與39歲漫畫家清野通結婚

台灣有林志玲嫁《GTO》真人鬼塚Akira，11月22日，日本性感女神壇蜜跟漫畫家清野通在twitter上宣布結婚晒合照，中港台男士同時失去兩位曾經的性幻想對像。

壇蜜（38歲）並不算非常漂亮、也不是好身材，但就有種說不出的妖艶，自出道以來都走性感路線，拍過露點2B級SM主題電影、推出全裸實真集，不過都堅持要有美感，逐張就角度、用頭髮遮走重要部份，這份神祕感才是壇蜜最值錢的地方。成功上位後出書寫兩性關係，雖然在《半澤直樹》也只屬大配角，但令人印象深刻。（壇蜜圖輯／點圖放大）

+ 4 + 3 + 2

有無發現，日本漫畫家要不就窮到燶戴精工，要不就忽然作品爆紅、改篇日劇，結識靚靚女演員（《海賊王》尾田榮一郎）、cosplayer（《我的女神》藤島康介）、偶像歌手（《齊木楠雄》麻生周一）。最近又有位個性派網絡漫畫家清野通（清野とおる／39歲），11月22日突然宣布跟人稱「色情女王」的女演員壇蜜（即是《半澤直樹》內那個情婦呀）拉埋天窗。

細數日本漫畫家靚老婆（點圖放大）

近睇其實清野通都是一位帥哥，但他表示很討論被人看到自己的粘膜（鼻孔、口腔），堅持在任何場合都戴口睪。（清野通twitter圖片）

清野通性格古怪，出道至今都堅持要戴口罩示人；他家住東京赤羽，將日常生活畫成漫畫《東京都北區赤羽》，雖然不是那些會紅出國際的一線大作，但其生活感和黑色幽默感，就收穫了不少fans，作品更紅到被改篇成劇集。二人並未透露相識的經過，但清野通就在twitter上寫道：

「我啲咁嘅二流漫畫家，同壇蜜小姐喺北區公所登記入籍啦，我都完全唔明點解會搞成咁。3年前，我已經對結婚完全死心，所以依家覺得好幸運。今後我會繼續住喺赤羽，創作愚蠢嘅漫畫，多謝晒。」 清野通 twitter

雖然兩人都用漫畫擋住臉，但事件已得到壇蜜確認，不是清野通自己FF。另外，看看壇蜜的一身衣服和肚子，似乎已懷孕呢。（清野通twitter圖片）