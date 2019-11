adidas x Star Wars 2019新跑鞋面世　戰機設計結合ULTRABOOST

臨近12月《Star Wars 星球大戰》最新一集即將上映,運動品牌adidas就創意大爆發,繼早前Basketball系列以星戰加James Harden、Damian Lillard等NBA球星設計聯乘產品後,現在又以旗下大熱跑鞋推出ALPHAEDGE 4D、ULTRABOOST 19及ULTRABOOST S&L三款「adidas x Star Wars 2019」潮物,粉絲們荷包真是想休息一下都不能。

adidas x Star Wars 2019顧名思義是基於星戰中的事物概念來設計,最新三款跑鞋就分別用上電影中最具代表性的「機械」,一講大家就會明白。

Death Star = ALPHAEDGE 4D

黑色、大炮,死星(Death Star)絕對是整個星戰故事的軸心,由設計圖到大爆炸一切都是圍繞死星而進行。adidas ALPHAEDGE 4D x Star Wars別注鞋款就是以死星來設計,全黑鞋面注入反光材質,而內裡更暗藏死星設計圖點綴,十分有心思。而最有趣是鞋上印有兩大名句:THAT'S NO MOON、THE POWER OF DARK SIDE,鞋身黑色加上螢光物料相配合,筆者本人就覺得幾有型。

Millennium Falcon = ULTRABOOST 19

要數adidas近年最受熱捧的跑鞋,肯定是ULTRABOOST系列,無論是碧咸還是陳奕迅,一出新款個個都追住買。而今次既然搬出ULTRABOOST大名一定要有相應的設計,在星戰中的主角飛船「千歲鷹」其名氣就絕對襯得上ULTRABOOST。鞋身以千歲鷹機體的藍色和灰色為主色調,ColorBoost中底印上千歲鷹平面設計圖,後方還有Han Solo的經典台詞:NEVER TELL ME THE ODDS、JUMP TO LIGHTSPEED,實在是為粉絲度身訂造。

X-Wing = ULTRABOOST S&L

要在星戰中選一架戰機和「千歲鷹」對碰,相信帝國軍的X-Wing Starfighter當之無愧。和ULTRABOOST 19相對ULTRABOOST S&L就是用了X-Wing做藍本,採用灰、黑色主調配以橙色細節貫穿鞋身,還原戰鬥機主體。後跟支架及Boost中底注入戰鬥機內部結構圖紋,鞋舌位置上的聯乘logo也十分搶眼,整對鞋都突顯了X-Wing的特色。