咸蛋超人 Ultraman 與Marvel漫威合作　七星俠跟蟻俠齊齊放大縮細

《Ultraman》（咸蛋超人／超人力霸王／奧特曼）加入MARVEL漫威宇宙？在近日舉行的Tokyo Comic Con內，漫威與圓谷宣布推出推出《Ultraman》美版漫畫系列。

在大會內雙方代表的發言都屬合作宣言、互送鞋油。Marvel責任編輯C.B. Cebulski：「咸蛋超人係世上一大IP，fans又好有熱情，我地好期待將佢推廣至全世界。」 圓谷製作CEO 塚越隆行則說：「好高興在此公開與漫威這家80年來創作無數精彩角色及故事的公司合作。」作品將於2020年面世，至於會是單純由Marvel寫美版漫畫，還是將Ultraman加入漫威的世界觀，就要再多等下次公布了。提外話，原來80年代就已經有一套《Ultraman USA》，甚至拍片動畫，最後文化差異太大，完全失敗。

大會先來一張極有Alex Ross風格的新插畫，引死人。（Tsuburaya Production圖片）

海外版咸蛋超人逐個睇

其實咸蛋超人也不是首次進軍外地，以前就曾經在香港及加拿大，由當地畫師重新繪畫新版漫畫，連香港也有。

Marvel x 日本作品 合作史

Marvel也不是首次與日本人合作，在80年代，BANDAI想在美國賣《鐵甲萬能俠》、《V型電磁俠》等日式超合金，但當時美國沒有電視台對這些片集感興趣，為了推廣，東映、BANDAI、Mattel玩具、Marvel就達成四邊合作，以美版漫畫《Shogun Warriors》系列去谷玩具，但結果當然是失敗收場。後來BANDAI在90年代與小公司Saban合作推出《Power Rangers》一炮而紅，但就跟Marvel無緣了。（詳情可以看看Netflix《玩具的故事：你我的童年》第2季）

想了解日本IP跟美國公司合作的例子，可以看Netflix作品《玩具的故事：你我的童年》

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東映幾乎推出日版《復仇者》？

此外，Marvel在70年代又曾經跟東映合作，拍攝日本版《蜘蛛俠》真人片集，為貼近日本小朋友口味，Spider-Man戰衣有拉鏈，更有跑車和巨型機械人助戰。後來Marvel本想再拍日版《復仇者》，但最後計劃取消，東映將一些設定改一改再用，變成超級戰隊系列的《Battle Fever J》，主角「日本隊長」其實就是日版美國隊長。