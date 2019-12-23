《泡泡龍》系列《泡泡龍4伙伴》上市　Switch中文版同步發布

遊戲動漫
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ARC SYSTEM WORKS宣布，名作動作街機遊戲系列的最新作《泡泡龍 4 伙伴》（BUBBLE BOBBLE 4 FRIENDS）任天堂SWITCH中文實體盒裝版／數位下載版19日上市，且公開了介紹本作的官方網站及官方介紹影片。

《泡泡龍 4 伙伴》是1986年上市時在90年代遊戲機中心裡大受全世界好評的街機遊戲《泡泡龍》系列的正式編號後續作品。

《泡泡龍 4 伙伴》是1986年上市時在90年代遊戲機中心裡大受全世界好評的街機遊戲《泡泡龍》系列的正式編號後續作品。（《泡泡龍 4 伙伴》官方網站）

這次上市的《泡泡龍 4 伙伴》是完全新開發的泡泡龍新遊戲作品，參考了原有的原版點陣圖後，設計出新的3D圖像等，能夠遊玩嶄新的泡泡龍。且原本預定明年初發布的中文補丁，由於廣大玩家們的支持，與上市日同步發布中文補丁。

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產品資訊：

遊戲名稱：泡泡龍4伙伴

發售日：2019年12月19日(四)

建議售價：HKD308

平台：Nintendo Switch™

遊戲類型：街機

遊戲人員：1~4人

語言：英文

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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