2019年跨平台遊戲營收排名　免費手遊輕鬆大勝單機作哪款最強？

來自尼爾森旗下的遊戲數據分析公司Superdata，最近發佈了年度回顧報告，整理了2019年遊戲產業在行動平台、PC和家用主機的營收和預估趨勢，並點出免費遊戲目前為市場主流。

根據Superdata的資料，2019年數位遊戲的營收為1094億美元，依平台區分有超過一半來自行動平台（644億美元），其次是PC（296億美元）和家用主機（154億美元）。

而用免費與付費市場來看的話，2019年遊戲市場幾乎每5美元消費，就有4美元花在免費遊戲上。免費遊戲市場的常勝軍如《糖果傳奇》（Candy Crush Saga）和《王者榮耀》都是手遊，因此免費遊戲營收有74%都是手遊，此趨勢估計將在2020年繼續維持。

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免費市場如果單看遊戲的話，《要塞英雄（Fortnite）》可說是真正王者，已經連續第二年營收第一，算是服務型遊戲的典範，同時遊戲也會與流行文化《復仇者聯盟》和《星球大戰》做結合行銷。

Superdata在報告中也提到，免費遊戲市場在行動平台和PC上，都是以亞洲市場為主，讀者可以看以下免費遊戲排名就可以了解。

至於付費遊戲，2019年整體營收比2018年下降5%，為189億美元。Superdata認為，因為比起2018年來說，2019年缺乏廣受歡迎的3A大作。《決勝時刻：現代戰爭》（Call of Duty: Modern Warfare）當然還是相當受到歡迎，但是《湯姆克蘭西：全境封鎖2》（Tom Clancy's The Division 2）和《邊緣禁地3》（Borderlands 3）都賣得比2018年的《碧血狂殺2》（Red Dead Redemption 2）和《魔物獵人：世界》（Monster Hunter: World）還要不好。值得一提的是，《俠盜獵車手5》（GTA 5）營收還可以排到第三名，線上模式延續了不少遊戲壽命。

從上面可以知道，免費遊戲和付費遊戲的賺錢能力差了一個數量級，免費遊戲輕易就可以達到十億美元的營收門檻。這也難怪3A大作在製作時，除非開發商真的很敢花錢，不然往往都會規避風險，不敢嘗試太多創意。同時，也有吸引很多主機遊戲IP到手遊上，雖然品質有待加強。我們也可以看到付費遊戲前十名的遊戲類型比較單調，皆為體育類和射擊遊戲居多。2020年有很多大作如《電馭叛客2077》即將發行，期待今年付費遊戲大展身手。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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