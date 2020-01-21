SONY確認PS5傳聞？價錢及首發遊戲陣容2月5日發布：是時候打機了

遊戲動漫
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SONY PS5 傳聞停不了，大家一直都半信半疑，怕太期待最後會受傷害。不過，今次疑似是官方確認了一個近期最廣受討論，和可信性較高的傳聞，而且關於 PS5 的信息量極大，甚至連價錢、發售日、首發遊戲等都有提及，到底是什麼一回事呢？

4chan 流出 PS5 最強情報

數星期前，在美國知名討論板/貼圖板 4chan 中，曾有一篇 PS5 的貼文，泄漏了不少 PS5 的傳聞，而且有關貼文很快就被刪除，因此更令人覺得當中的情報有一定可信性。其後，有網民把貼文複製在 Reddit 上，成為近期討論最熱烈的 PS5 傳聞。

PS5 將在 2 月 5 日發布規格？（Google 圖片）

PlayStation Europe 的 state 間接確認 PS5 傳聞（Twitter @PlayStationEU）

Sony 官方確認 slogan？

傳聞中，曾指出 PS5 的 slogan 是「It's time to play」，而昨日 PlayStation 歐洲官方 Twitter 更改了個人資料，第一句就是「It's time to play」，因此令人把兩者串連在一起，使傳聞的可信性大大增加。

▼▼放大下圖一次過睇目前最可信 PS5 傳聞，包括價錢、發售日、首發遊戲▼▼

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PS5 向下兼容

在眾多傳聞中，很多人關心的是 PS5 是否可以向下兼容 PS4，甚至是 PlayStation 系列所有遊戲的功能。Jim Ryan 曾接受日本版「BusinessInsider」訪問，更特別提到 PS4：「從 PS5 遷移至 PS4 的過程中，我們對於大量的 PS4 的用戶是有義務」。在考慮玩家們長年以來的要求，以及今次流出的情報反應，Sony 的確是時候回應玩家訴求，令 PS5 可以兼容上 4 代主機的遊戲。

▼▼PS5 的主機也是玩家熱烈討論的內容之一，在發布會前，不妨先看看網民的 PS5 假想設計吧▼▼

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資料來源：Reddit

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