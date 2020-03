Switch公開2019年30大最長遊玩時間遊戲！疫情下想打幾百小時啱晒

日本任天堂網站推出「沉迷於遊戲時光中」特集,公開了 30 款在 2019 年內玩家遊玩最長時間的 30 款遊戲名單,除眾多新作以外,Nitendo Switch 2017推出《薩爾達傳說:曠野之息》(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)以及《漆彈大作戰 2》(Splatoon 2)等獨佔首發作品依然展現了高度的玩家黏著力。