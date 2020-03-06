Switch公開2019年30大最長遊玩時間遊戲！疫情下想打幾百小時啱晒

日本任天堂網站推出「沉迷於遊戲時光中」特集，公開了 30 款在 2019 年內玩家遊玩最長時間的 30 款遊戲名單，除眾多新作以外，Nitendo Switch 2017推出《薩爾達傳說：曠野之息》（The Legend of Zelda: Breath of the Wild）以及《漆彈大作戰 2》（Splatoon 2）等獨佔首發作品依然展現了高度的玩家黏著力。

▼▼▼即睇30大最長遊玩時間Switch遊戲之１（排名不分先後）▼▼▼

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在 2019 年發表的新作陣容中如《火炎之紋章／聖火降魔錄：風花雪月》（Fire Emblem）、《寶可夢劍/盾》（Pokemon Sword/Shield）、《符文工廠 4》（Rune Factory 4 Special）都獲得了玩家長時間遊玩。而就算是平台移植作品如《巫師 3：狂獵》（The Witcher 3: Wild Hunt），以及跨平台作品《超級機械人大戰 T》、《要塞英雄》（Fortnite）也都有玩家的支持入榜。

▼▼▼即睇30大最長遊玩時間Switch遊戲之２（排名不分先後）▼▼▼

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你還能看到發售一年以上的作品如《任天堂明星大亂鬥特別版》、《異域神劍 2》（Xenoblade 2）、《薩爾達傳說：曠野之息》都還是玩家 2019 年持續遊玩的遊戲，如果還在考慮哪款可以殺時間的話，可以到官方網站查看是哪些遊戲這麼殺時間，作為你買遊戲的參考喔。

▼▼▼即睇30大最長遊玩時間Switch遊戲之３（排名不分先後）▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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