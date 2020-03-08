【活用網絡】NMB48無懼肺炎疫情　無觀客秀照開騷直播大穫好評

受新冠肺炎（即武漢肺炎、COVID-19）影響，日本政府早前已要求所有非必要之娛樂、運動活動暫延舉行。AKB48大阪姐妹團 NMB48，平日幾乎每天都舉行一次收納250名現場觀眾，並在DMM平台作網上收費直播的「公演」，當然亦受到影響無法進行。

圖片來源：NMB48 DMM直播截圖

其營運公司靈活變通，由3月3日起舉行多場無觀客入場之收費直播公演，16位登台的隊員，要對著空空如也的座位，還有幾部攝影機進行演出。

+ 2

網民表示，這個劇場面積不大，平常的直播因為不能阻礙觀眾欣賞，攝影機的鏡頭角度限制很大，但今次無人直播，camera man都很「識做」地大玩超近鏡、低炒，觀眾大叫耳目一新，每場高達5000人觀賞。雖然這筆網上收費（月費任睇3122日圓／單場550日圓）不過是小數目，但NMB48是希望在疫情之下，fans都可以照常開心過日子，而女孩們也不會無事可做，頗具思義。

下星期3月10日再有新搞作，安排女孩們在劇場內玩脫出game，相當有新鮮感。

同時NMB48亦配合4場無人公演推出一批特別版寫真明星相，全部由喜愛攝影的隊員東由樹，在劇場內親手拍攝，1套5張（隨機款式）售1100日圓，已在官方LINE上公開30多張試相引人買，即睇！（點圖放大）

+ 30 + 29 + 28

相片不寄外國，但可以copy以下連結，找你相熟的日本代拍公司購買，約收$90至$100港圓1套。（https://official-goods-store.jp/nmb48/product/receivesitem/NMB001）