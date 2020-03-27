《動物之森》玩家遊戲內為朋友辦婚禮　肺炎疫情下實現夢想超感動

由於新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球散播嚴重，不但許多大型活動因此受到影響宣布中止或延期（如包括 E3 中止、東奧延期、許多學校畢業典禮等也因此中止），也對許多人的日常生活與聚餐等活動都紛紛受到影響。雖然有人透過《我的世界》（Mincraft）舉辦獨特畢業典禮作為替代方案，但現在隨著任天堂 Nintendo Switch《集合啦！動物森友會》（動物之森）自 3 月 20 日正式上市，也儼然成為許多人替代方案的選擇！

海外留言板平台「Reddit」上，就有一位使用者「ashmush」，在友人的幫忙下，靠著《集合啦！動物森友會》完成自己重要的人生大事。「ashmush」原本計畫於 2020 年參加醫學系的畢業典禮，並同步與交往的另一半結婚舉辦結婚典禮；但學校卻因為武漢肺炎影響，而使得畢業典禮因此而中止，連帶使得結婚典禮也因此而無法舉行，人生最重要的兩個活動都因此中斷，讓他感到非常沮喪。

看到他失落的模樣，他的親朋好友們決定透過《集合啦！動物森友會》來幫他實現一半的願望舉辦婚禮。由於這次的《集合啦！動物森友會》將前作多人模式更加升級，讓玩家們可以透過網路最多八人一起同樂，因此「ashmush」的五位好友邀請這段新人一起進入遊戲，在島的海邊為他們舉辦婚禮給予祝福，並將整段過程上傳分享到「Reddit」上與其他人共享，並因此而獲得其他許多網友的按讚好評。

《動物之森》婚禮（@ashmush/Reddit）

雖然武漢肺炎目前疫情嚴重，使得許多人只能關在家裡無法外出，但透過網路與遊戲，也讓各式各樣的人們彼此串聯在一起，互相感受到各種的人情溫暖。而隨著《集合啦！動物森友會》、《我的世界》這樣具備高社群性的遊戲推出，想必今後還將會有更多的感人故事發生，為這場疫情增添更多的人情故事。

▼▼▼相關攻略：【動物之森攻略】新手上路10個心得小秘技▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO