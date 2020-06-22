【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全32個硬幣 入手位置】PS4大作《The Last of Us Part II》已經推出，硬幣是遊戲中一大收集元素，現提供全32杖硬幣全入手位置一覽，助你以最快速度取得「硬幣收藏家」成就。

硬幣是屬於艾比的收集元素，整個遊戲中共有32個硬幣；遊戲頗貼心地在章節選擇中列出收集進度，配合以下全位置就可快速進行回收。

本作的收集跨周目、跨存檔繼承，亦沒有難度限制，也就是玩家不需要在同一個存檔內做完所有收集；只要在任何進度中拿過一次便會記錄在案。所以在進行回收時只要以非常簡單難度選擇章節去回收便可。但記得要保留一個爆機的「完成」的存檔（建議用USB備份）：這是因為當你使用章節選擇功能來回收收集品時，會因為自動存檔而限制住你的章節選擇（例如你選了西雅圖第一日的章節，就會無法再選西雅圖第二日和第三日）。因此做完一個章節的回收後，就可以讀回「完成」存檔，然後就可自由選任何章節（收集品是全進度共用所以讀檔也不會消失）。

各章節硬幣位置請見：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全硬幣位置(西雅圖第一日)

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全硬幣位置(西雅圖第二日)

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全硬幣位置(西雅圖第三日)

取得所有硬幣後可獲得成就「硬幣收藏家」。