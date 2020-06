【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全32個硬幣 入手位置】PS4大作《The Last of Us Part II》已經推出,硬幣是遊戲中一大收集元素,現提供全32杖硬幣全入手位置一覽,助你以最快速度取得「硬幣收藏家」成就。