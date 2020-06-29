【明日方舟首抽攻略】由上海鷹角網絡製作，龍成網路代理營運的《明日方舟》台服終於推出。遊戲早已在日本韓國及歐美上線，等待繁體中文版的玩家應相當期待了吧。今天就再讓我們帶給大家最新版的遊戲新手教學，最重要的角色配搭和首抽需知。「歡迎回來，博士！」 註：遊戲圖片使用陸服或日服

12人配隊及職種需求

遊戲中角色眾多，職種又多，新手應培育哪一個才好？首先遊戲一隊可配置12人，每個職業的角色都有需要。一個標準的汎用隊伍應有以下角色：

2先鋒 + 2重裝 + 2狙擊 + 2術士 + 2醫療 + 2名浮動成員。

一隊要求12人，每個職種均有需求，新手應平均為12人同時升級至一定水平才考慮專精。（遊戲截圖）

由於遊戲中的龍門幣（金錢）在中期開始會特別短缺，角色升級及精英化需要大量龍門幣，為免浪費必須有培育方向。遊戲看重職種多於星數，所以非「全升★6就了事」，部分3至4星同有練級價值。

新手玩家強烈建議先準備以下職種角色：

先鋒（2～3名） 自動回費（COST）2名+擊殺回費1名 近衛（1～2名） 近戰型1名，遠距離（打2格以上）的初期沒必要，但後期必須練出來 重裝（3名） 初期兩名即可，第3名需為回血坦（奶盾） 狙擊（3名） 2名單體和1名群攻 術士（2名） 1名單體，1名群體（群法） 醫療（2~3名） 2名單體，1名群體（群補） 特種（3名） 推／拉型位移角色各1名，快速復活角色1名 輔助（1名） 緩速控場角色1名

新手池與普池是分開計算，新手池10抽內必定中一名6星。若願花時間可以先刷普池，在抽中6星後再返回來抽新手池，看抽中甚麼。（遊戲截圖）

刷首抽流程與需知

《明日方舟》角色獲取難度不高，若需要刷首抽，一般只需刷中特別強力（如艾雅法拉或銀灰）即可開局。

留意新手池與普池是分開計算，新手池10抽內必定中一名★6角色。若願花時間可以先首抽刷普通池，在抽中希望的★6後再返回來抽新手池，看能再抽中甚麼。

▼▼首抽推薦角色（推薦度為首抽推薦度，非角色強度，按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

抽不中三幻神怎辦？

在採購中心（商店）中的憑證交易所，高級憑證區能使用180個高級憑證（金色）直取換取當期輪換蛋池的★5、★6角色，其中包括三幻神。所以若首抽抽不到三幻神或需要補其他角色，只需儲存高級憑證，直到輪換蛋池到自己想要的角色，直接兌換即可。

高級憑證在首次獲得角色，或抽中5星以上相同角色時可獲得。4星角色重覆抽中7次後（突滿潛能後），多餘的角色可直接在憑證區換成高級憑證。免費的公開招募是最容易把4星突滿的地方。

180個高級憑證一般3個月至半年左右可以儲到，若積極轉蛋的可以儲更快。（遊戲截圖）

▼▼首抽推薦角色（非★6，按圖放大）▼▼

+ 2

三星戰神及初期建議育成角色

由於上述遊戲的戰術需要，所以玩家初期仍很大程度需要依賴低星角色。且★3、★4角色不論升級和精英化都十分簡單，部分更因低費及本身不弱的關係在遊戲中後期同樣能上場。以下介紹部分被譽為「三星戰神」，及一些初期建議育成角色。部分角色會備註有上位替代，若有相應高星角色可被取代使用。

+ 4 + 3 + 2

+ 6 + 5 + 4

羅德島的訓練室，明日方舟陸服一周年紀念圖。（明日方舟）

頭腦比角色重要

雖然遊戲的角色理論高星的要比低星的好，但不代表不課金抽不到高星角色就沒法玩，即使是完全上位互換的角色亦一樣，遊戲開服至今一年，只用低星低費角色也能通關大部分的關。

事實上這遊戲每關的攻略方法不只一種，有些愛挑戰極限的玩家都可找出意想不到的方法通關方法。如只有4名角色就完成龍門400斬，只上醫療車也能通關4-4等的，明日方舟考驗的是玩家的智慧，而不是花多少錢抽多少高星角色，即使看攻略「抄功課」過關也因角色庫不同不能照抄。「刀客塔」（日語Doctor的諧音）也有高下之分，你又是多精英的博士？