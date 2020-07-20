對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略　全甲胄取得方法、能力效果圖鑑

【對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略】PS4《對馬戰鬼》Ghost of Tsushima除了自己的劍術和戰鬼武器之外，主角境井仁還可以使用各種附帶不同能力的甲胄，以下為全甲冑入手方法及能力一覽。

遊戲中一共有11副甲冑（裝束），可以在任何時候隨意更換（戰鬥中亦可）。每副甲冑都有不同的性能和特效，玩家可因應場合隨時換上適合的甲胄。此外每副甲冑都會相應的頭盔，但生效的能力只由所穿裝束決定，頭盔和面罩則不影響能力可隨意配搭，加上每副鎧甲都有多種染色可選擇，可組出不同配搭做時裝戰鬼。

按圖看全甲胄入手方法及能力👇👇👇

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不少甲冑需要完成特定傳說故事或支線任務才能獲得，各任務詳情請見另文：

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