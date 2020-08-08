MHW ICEBORNE攻略：霜刃冰牙龍武器及防具一覽圖鑑＆性能評測

【MHW ICEBORNE攻略】繼煌黑龍之後，另一隻之前公開的新魔物「霜刃冰牙龍」亦已開放，以下為霜刃冰牙龍武器防具圖鑑及性能評測。

伸延閱讀：MHW ICEBORNE攻略：霜刃冰牙龍攻略 招式及要點解說

終於有好用的冰屬武器！

霜刃冰牙龍武器系列的特徵是比標準稍低的物攻、長白斬短紫斬（可配匠）、15%會心和高冰屬。和冰咒龍及風漂龍武器相比，不論斬味、屬性值、物攻還是會心都是霜刃冰牙龍完勝，除了帝金（絢輝龍帝皇系列）和冥赤等特殊系列之外，可說是現環境最強的冰屬武器了。一直以來MHW怕冰的魔都不少，但是偏偏冰屬武器性能都不好；現在終於有帝金以外的選擇。

如果想找一把冰屬雙劍來配煌黑+溟波的套路，霜刃冰牙龍就是理想選擇了。另外要提是霜刃冰牙龍武器為Rare11，客製強化的洞數會比R12多，屬性上限更高。

按圖放大霜刃冰牙龍武器圖鑑👇👇👇

+ 13 + 12 + 11

防具：可玩拔刀術【力】

霜刃冰牙龍防具單看面板固然不差但亦不是特別出眾，核心技能是看破、攻擊、收刀術和拔刀術【技】。

按圖放大霜刃冰牙龍防具圖鑑👇👇👇

+ 14 + 13 + 12

這套防具最特別是其套裝技能，只需要1件即可發動技能拔刀術【力】，換言之只要任何近戰武器只要穿一件霜刃冰牙龍防具，就已具備了暈怪的能力。最直接的想法是1件霜刃冰牙+4件冰咒玩拔刀大劍；如果用煌黑大劍配冰咒拔刀，蓄力拔刀打木柱可打出800以上的傷害，是相當不錯。雖然不太清楚拔刀力暈怪的效果有多強，但感覺是頗好玩的一個配置，而且最重要是寒氣鍊成的專用特效太有型，視覺效果一流。

其實就算是2020年的現在，寒氣鍊成依然是很強力的技能，只是冰咒龍防具本身自帶的技能和洞數太弱才那麼少人用。什麼時候出歷戰王冰咒讓我們再玩寒氣鍊成呀...

如果有洗出了炎皇龍套裝技的冥赤武器，更可以配出達人藝+挑戰者極意（猛爆碎龍）+拔刀術【力】的豪華組合。特別是太刀的特殊收刀也算拔刀攻擊，配上拔刀術【力】就連太刀都可以暈怪了。想像一下暈完之後再兜割打頭，感覺不錯。