【手遊快評師】近日有兩隻經典 IP 也公布了將推出手機遊戲，以及公開遊戲玩法，分別是《足球小將》主題的《TSUBASA＋》，以及《櫻花大戰》主題的《櫻花革命～綻放的少女們～》。兩個 IP 都擁有大量 fans，而且兩隻手遊的內容都相當有驚喜，《櫻花大戰》的人設好像回到應有的水平，更沒想到《TSUBASA＋》可以使用 FIFPRO 版權的球員。

《櫻花革命～綻放的少女們～》 期待值⭐⭐⭐⭐⭐

SEGA 與 Delightworks 推出的《櫻花大戰》手遊新作，《櫻花革命～綻放的少女們～》跳出原系列的框架，背景發生在太正 100 年的帝都東京，以全新女主角（咲良詩乃）為首的「帝國華擊團」，對抗「大帝國華擊團B.L.A.C.K」。玩家熟悉的「光武」變成新款的「靈子裝束」（りょうしどれす），直接穿在角色身上，改玩「裝甲美少女」風格，fans 又受不受落呢？手遊版人設由新井伸浩設計，目前看來比 PS4《新櫻花大戰》久保帶人設計的更易入口。

《櫻花革命～綻放的少女們～》2020 內推出（官方圖片）

新戰鬥裝備「靈子裝束」（りょうしどれす）（官方圖片）

回到經典的策略 RPG 玩法

Delightworks 同時也公開了《櫻花革命～綻放的少女們～》的戰鬥畫面，與同廠的《Fate/Grand Order》相當有既視感。雖然回到《櫻花大戰》系列經典的 RPG 育成，但也不禁令玩家擔心課金坑會否與《FGO》一樣深。

👇👇👇《櫻花革命～綻放的少女們～》玩法﹑戰畫介面👇👇👇

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👇👇👇《櫻花革命～綻放的少女們～》設定圖集和 23 分鐘動畫👇👇👇

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《櫻花革命～綻放的少女們～》現展開事前登陸，有興趣的玩家可以到官網參與。

《TSUBASA+》 期待值⭐⭐⭐⭐✩

早在 2019 年就已經公開了將會推出《足球小將》手機實境遊戲《TSUBASA+》，近日 Miraire 確立遊戲將在 2020 秋季在全球各地發行。《TSUBASA+》玩法類似《Pokemon GO》，地圖採用 Google Maps Platform，玩家將在地圖上遇到不同的角色，透過 1 vs 1 收集他們，或在地標（Gym）選擇 3 名球員進行玩家對戰。

令 fans 驚喜的是，《TSUBASA+》取得FIFPRO Commercial Enterprises B.V.和ＪLEAGUE 版權，換言之除了《足球小將》的角色外，更會加入真實的職業球員，難道可以組成戴志偉（大空翼）﹑美斯﹑C朗的夢幻陣容？

👇👇👇《TSUBASA+》遊戲畫面👇👇👇