Ubisoft《Immortals Fenyx Rising》芬尼克斯傳說(舊稱:Gods and Monsters 眾神與怪獸)由初公布時已有點《Zelda:Breath of the Wild》的氣味,被指為「Ubisoft Zelda」。因疫情曾一度延期的它亦公布將於12月3日推出。《香港01》科技玩物編輯部早前就受邀試玩,究竟似不似薩爾達?又好不好玩?以下為大家報告。