《新網球王子》已經和真實網球脫勾，這應該很多人都知道，但你又能夠想像其發展已經能追上《閃電11人》的等級呢？近日《新網球王子》官方宣佈，第 31 卷將會有外星人入侵，想保護地球？就要來一埸堂堂正正的網球比賽......坦白說，如果你一直有追看《新網球王子》，你就不會覺得打外星人有多驚訝，想知原因？即睇以下 20 個兩代《網球王子》的爆走發展就能明白。

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筆者覺得呢句是作者最想和讀者講的說話（《新網球王子》截圖）

同埸加映：AirPods Pro山寨充電盒拆解！教你分真假充電盒 買二手小心中伏

蘋果（Apple）產品被翻版商抄襲屢見不鮮，而AirPods Pro可說是山寨熱門，始終耳機較易仿製。不過原裝產品結構精妙要仿也不易，很多山寨貨其實只要留心看便能從外表細節見到有古惑，本文就教大家如何分辨AirPods Pro的充電盒和耳機真假。

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