Monster Hunter Rise怨虎龍變怨婦了？日網民批新封面龍設計超差

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【Monster Hunter Rise】（魔物獵人崛起／MHR）新一集「芒亨」早前突如其來的公布，Switch機主及老獵人當然興奮萬分。不過今集的封面龍「怨虎龍」近日卻被日網民批評，被指是MH封面龍歷來最差的設計：

👇👇看日本網民評《MHR》封面龍「怨虎龍」👇👇

+2
+2
+2

👇👇回味 Monster Hunter 歷代15隻霸氣封面龍👇👇

+23
+23
+23

👇👇Switch《Monster Hunter Rise》官網情報👇👇

+14
+14
+14

詳細 MHR 公布：Switch 魔物獵人Rise發表！翔蟲立體移動、百龍夜行、MHW完全進化

👇👇同場加映：Cyberpunk 2077奇洛李維斯1:4模型👇👇

【Cyberpunk 2077電馭叛客】遊戲雖然延期，不過周邊產品卻沒有停下來。PureArts 近日推出1:4的銀手強尼 Johnny Silverhand（奇洛李維斯 Keanu Reeves飾）模型，超精細而且限量2077個，無論質素及價錢都是令人「Breathtaking」！

+17
+17
+17

詳細內容：Cyberpunk 2077奇洛李維斯1:4模型可播歌　銀手強尼Detail逐個睇

TGS 2020｜女主持荒木美鈴美貌與口材搶鏡　Xbox發布會玩家錯重點
NieR Replicant PS4超豪華White Snow限定版 新戰鬥及發售日公開
TGS 2020東京電玩展PS Store特價低至2折　精選30款抵玩遊戲佳作
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。