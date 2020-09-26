撰文：賴浩然
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【Monster Hunter Rise】（魔物獵人崛起／MHR）新一集「芒亨」早前突如其來的公布，Switch機主及老獵人當然興奮萬分。不過今集的封面龍「怨虎龍」近日卻被日網民批評，被指是MH封面龍歷來最差的設計：
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詳細 MHR 公布：Switch 魔物獵人Rise發表！翔蟲立體移動、百龍夜行、MHW完全進化
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【Cyberpunk 2077電馭叛客】遊戲雖然延期，不過周邊產品卻沒有停下來。PureArts 近日推出1:4的銀手強尼 Johnny Silverhand（奇洛李維斯 Keanu Reeves飾）模型，超精細而且限量2077個，無論質素及價錢都是令人「Breathtaking」！
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