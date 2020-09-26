【Monster Hunter Rise】（魔物獵人崛起／MHR）新一集「芒亨」早前突如其來的公布，Switch機主及老獵人當然興奮萬分。不過今集的封面龍「怨虎龍」近日卻被日網民批評，被指是MH封面龍歷來最差的設計：