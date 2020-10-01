動物森友會／動森攻略｜10月魚類圖鑑及物價　10種大型魚獲將失蹤

【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球 10 月魚類只有兩種新加入品種，而且都曾在 3 月出現過，即使舊玩家已釣過牠們，也不等於 10 月不用釣魚收集圖鑑，因為有多達 10 種魚類將在 11 月於北半球消失，包括極稀有的浪人鰺和鬼頭刀。

👇👇👇《動森》10 月魚類圖鑑（北半球）／全 42 種，2 種為 10 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

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《動森》北半球在 10 月開始轉涼，不論是魚類或昆蟲的品種都逐漸減少，10 月所有的鯊魚和三文魚類都離開後，11 月也將有多達 10 種魚類會離開，其中鬼頭刀﹑擬鱷龜和浪人鰺都比較稀有，如果之前一直都沒釣到的玩家，記得把握最後機會在 10 月內收集圖鑑。

👇👇👇10 種將在 11 月於北半球消失的魚類👇👇👇

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釣魚的基本需知：

魚類出現的地區分有：河川、池塘、懸崖上、出海口、大海、碼頭6類。當中河川、池塘及大海不難理解

懸崖上：高地瀑布附近，除了指瀑布上的水池今集也包含了第二階的地區 出海口：河川出大海的區域 碼頭：棧橋位置

必需要注意當中的碼頭及懸崖上，要刷新魚類都是非常困難。因此，想釣到目標，最直接就是準備大量的魚飼料來刷新。魚類也有著不同的出現時間帶，釣目標前要留意。

同場加映：【動物森友會／動森】攻略｜10月昆蟲圖鑑、物價 再見自製蠍子島

【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球 10 月昆蟲也沒有驚喜，只加入一種新昆蟲，不過 10 月將會是最後機會，可以透過自製蠍子島賺鈴錢，因為 11 月將會在北半球消失。

👇👇👇《動森》10 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 34 種，1 種為 10 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

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