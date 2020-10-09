【PSN國安法】最近在網上流傳一張圖片，內容為SONY旗下PSN（PlayStation Network）的使用者條款（T&C）更新，其中包含多條保護中華人民共和國、管制用家言論的條款，引起玩家熱烈討論和憂慮。

近日玩家啟動PS4遊戲後，發現需要確認新的使用者條文，其中有人留意到有一段關於中國的條文，包括不得違反中國憲法基本原則、不得危害中國安全、洩露中國國家機密或危害中國主權統一等；馬上引起網民注意。

👇👇按圖放大網民發現PSN更新使用者條款畫面👇👇

👇👇即睇網民反應👇👇

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《香港01》遊戲動漫記者實試啟動PS4，亦發現PSN帳戶被自動登出，需要再確定使用者條款才可使用PSN的功能。

其實今次PSN更新使用者條款中有關「違反中國 憲法的基本原則」部份，僅是「針對以中國大陸為居住國家/地區的用戶」，而Sony亦已寫明使用者條款中的「中國大陸」是指中華人民共和國，但不包括台灣地區、香港特別行政區和澳門特別行政區。因此對本地玩家暫時沒有實質影響。

在個人資料收集聲明、PlayStation™Network 使用條款及用戶合約、PlayStation™Network隱私權政策中，「中國大陸」是指中華人民共和國，但不包括台灣地區、香港特別行政區和澳門特別行政區。

至於為何突然更新條款，最多人推測的是針對「翻牆」使用港版或台版PSN的內地玩家，以及預防內地PS5水貨問題等等。但不論原因為何，當T&C出現變動時官方有責任要求玩家再次確認（畢竟任何玩家都有機會更變居住地，例如香港玩家有可能移居大陸或改為使用內地PSN等），最後出現今次疑法「國安法」T&C。

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