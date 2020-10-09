撰文：鍾世傑
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近日深水埗南昌站V Walk商場有個期間限定「玩具精品王國」特賣場，場內高達模型比想像中便宜，還有超級戰隊、麵包超人、角落生物等男女老幼都喜歡的角色商品，星期六日若去深水埗玩具街逛福姑、蒸粉、模型倉3大龍頭鋪，值得步行12分鐘過去看看。
「打卡位」有SD RX-78-2高達巨型立像！👇👇👇
「打卡位」有SD RX-78-2高達巨型立像！（鍾世傑 攝）
高達模型：多款PG 900蚊起．99蚊3隻SD三國英傑傳👇👇👇
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少女與兒童區：角落生物百元3隻．麵包超人區有得「打卡」👇👇👇
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玩具精品王國
地址：九龍深旺道28號V Walk 2樓中庭開放日期及時間：10月9至18日 (12:00-20:00)
地址：九龍深旺道28號V Walk 2樓中庭開放日期及時間：10月9至18日 (12:00-20:00)
😍其他玩具迷好去處😍
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