《奪冠》以現任教練、前球員郎平（鞏俐飾）的視點，回憶4場中國女排隊重要比賽，回顧光輝歷史。當中的成功、失敗、受傷、再出發，其熱血程度令人散場時有點毛管戙，如果你都一樣未夠喉，以下10部Netflix及ViuTV app的熱血運動動畫，可能適合你！