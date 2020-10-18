對馬戰鬼奇譚Ghost of Tsushima攻略：玩法解說 6大快速上手心得

【對馬戰鬼奇譚Ghost of Tsushima The Legends攻略】大受好評的武士開放世界動作遊戲《對馬戰鬼》的合作模式DLC「奇譚」The Legends已正式推出，新模式完成度十分高，不論玩法還是內容量都比想像中豐富，以下為玩法解說及快速上手心得。

如何進入奇譚模式（按圖放大）

第一次遊玩奇譚模式時需要先玩一個簡單的教學模式，學習4個不同職業的操作；其實和本篇的操作沒什麼分別，不過反正已隔了一段時沒玩，作為熱身正是剛剛好。注意奇譚模式中無法用決意來回復生命值，保命比什麼都緊要。

+ 8 + 8 + 8

四大職業

奇譚模式目前有武士、獵人、浪人和刺客4個職業。一開始只能選擇先解鎖一個職業，遊玩奇譚模式升等後可解鎖全部4個職業；使用任何職業累計提升7個等級就可解鎖新職業。另外是所有職業都有聆聽模式、爬繩、背刺及戰鬼武器等共通技能。

4大職業介紹及玩法心得請見另文：

對馬戰鬼奇譚Ghost of Tsushima攻略：四大職業簡易上手心得

遊戲模式解說：故事模式、生存模式

對馬戰鬼：奇譚目前有故事模式及生存模式兩個玩法，第三個玩法強襲模式將於日後開放。按圖放大故事模式及生存模式玩法解說：

+ 10 + 10 + 10

用具（裝備）種類、稀有度氣值（裝備等級）

奇譚模式中玩家有5個裝備欄，分別是近戰武器、遠攻武器、護符和兩個戰鬼武器。而就和之前分析一樣，在奇譚模式中玩家可以刷裝：每件裝備都有「氣」值和稀有度，概念和Diablo等打寶刷裝機制類似。按圖放大詳細說明：

+ 4 + 4 + 4

重設裝備

類似其他遊戲常見的「重鑄裝備」，可以將裝備的能力重新洗牌。

戰績（成就）系統

有各種挑戰玩法，在奇譚模式中完成指定條件即可解鎖成就，可獲得各種外觀造型。

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