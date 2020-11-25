本田翼直播盲撐《鬼滅》　二個牽強理由狂踩《海賊王 One Piece》

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日本女演員本田翼愛打機愛動漫，近日（11月23日）在自家YouTube清淡直播中表示自己是《鬼滅之刀》及另一少年JUMP新人氣作品《咒術迴戰》，勁踩《海賊王 One Piece》？原來另有真相？

本田翼勁踩《One Piece》，佢又係《鬼滅》腦殘粉絲？

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鳥山明恩師都插過《One Piece》畫功唔掂

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《鬼滅之刃 無限列車篇》日媒自稱詢問宮崎駿對《鬼滅之刃 無限列車篇》熱潮看法時，對方反應激動！

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