日本女演員本田翼愛打機愛動漫，近日（11月23日）在自家YouTube清淡直播中表示自己是《鬼滅之刀》及另一少年JUMP新人氣作品《咒術迴戰》，勁踩《海賊王 One Piece》？原來另有真相？

本田翼勁踩《One Piece》，佢又係《鬼滅》腦殘粉絲？

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鳥山明恩師都插過《One Piece》畫功唔掂

同場加映：插畫師咳神Po合照曬PS5惹插畫界圍攻

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完全版文章連結：PS5曬命照｜插畫師咳神Po合照惹插畫界圍攻 陳柏宇扮打機被恥笑

同場加映：《鬼滅》大熱｜宮崎駿被記者逼問感想動怒 大師也被鬼滅騷擾？

《鬼滅之刃 無限列車篇》日媒自稱詢問宮崎駿對《鬼滅之刃 無限列車篇》熱潮看法時，對方反應激動！

想知宮崎駿為何震怒？請點擊看全文：《鬼滅》大熱｜宮崎駿被記者逼問感想動怒 大師也被鬼滅騷擾？

同場加映：《鬼滅》呼吸法竟由韓國發明？👇

《鬼滅之刃》在韓國網上世界同樣盛況空前，最爆話題竟然是「呼吸法韓國起源論」無論是認真或開玩笑，當中理論及考證頗具心思：

炭治郎對耳環都辱華？文章連結：《鬼滅之刃》起源｜呼吸法竟由韓國發明？韓國網民4大反鬼滅言論