撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-01-22 07:47

【PS4／PlayStation 4／PlayStation 5】索尼互動娛樂公司早前宣布，除了一款型號的PlayStation 4遊戲機外，其他所有型號的 PS4 遊戲機都已經停產。PS4於2013年面世，不經不覺原來PS4已經陪伴我們7年了！現在遊戲主機也已經移向第九世代的PlayStation 5及Xbox Series X，讓我們回顧一下PlayStation 4機迷也經歷過的事吧！

和十多二十年多代前的主機相比，PlayStation 4的發展算是較為順利，在上世代主機戰爭中一直是龍頭角色。當然仍然是有不少值得回顧的大事件，許多是你和我都一起經歷過。

按圖放大PS4 12個集體回憶回顧👇👇👇

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同場加映：👇2021年20大期待PS4/PS5/Switch/PC遊戲👇

Cyberpunk 2077電馭叛客可能令不少PS4機主失望，不過希望在明天，踏入2021年，《香港01》科技玩物頻道盤點了各平台共20款令人期待大作。

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同場加映：各地PS5搶機趣事及援交釣魚事件👇👇

2021年PS5PS5仍然全球性缺貨，因而令這一兩個月發生多起和搶奪PS5有關的事情，最誇張的是更有和「援交」（援助交際）有關的案件。

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詳細介紹請點擊：PS5全球斷貨 日本網民為得主機做援交 男客人容貌下秒竟被公開?

同場加映：香港PS5 PlayStation HK第三輪開賣詳情👇👇

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詳細介紹請點擊：PS5下月再開賣今次機迷限定？PlayStation/Sony抽籤等9大入手方法

同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

按圖放大PS5官方終極問答重點內容懶人包👇👇

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詳細介紹請點擊：PS5發售前官方解答疑難 準機主必知40條Q&A PS4手掣可用返？

同場加映：👇伊織萌 X 萊莎新相 & 官網真人化截圖👇

【萊莎鍊金工房】可能是上次TGS直播節目大收旺場，KOEI TECMO再一次找來伊織萌Cosplay萊莎。今次更是變本加厲製作出「真人版」的萊莎官網，有瞓身短片之餘再大放送數張新相，廢話少講一齊看靚相吧：

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詳細文章：伊織萌神還原萊莎鍊金工房 遊戲官網變真人 瞓身Cosplay超吸睛