《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）太刀今集繼續親生仔，雖然改動比起其他武器不算大，但大居合的改良及兜割的火力強化實在出色。加上水月之型幫忙一把武器已有3種反擊技，也補完了看破不能接多Hits的破綻，整體很強橫。想學太刀的話，不妨看看以下快速上手心得：

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【樂高砌高達模型】又有日本神人用LEGO來砌Gundam，不過今次砌的不是MS機體，而是喜歡砌高達戰艦的達人PEN2nd。他在Twitter上就展出了其神級的Gundam 0083阿爾比昂號（亞爾比翁號／Albion），以及一年以來自己最喜愛的作品，一齊看看：