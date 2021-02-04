撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-04 17:17

《幪面超人 / 假面騎士》50周年紀念，Premium BANDAI 推出「HENSHIN （變身） by Kamen Rider」服裝品牌，第一彈有W(Double)、Faiz（555）、古迦（空我）3位人氣拉打服飾，當中555概念波鞋最搶眼，鞋底圖案重現《幪面超人Faiz》「拉打Kick」絕招Crimson Smash！

一人分演W兩角

HENSHIN by Kamen Rider 31款時裝單品

系列將於2021年2月10日(三)正式開賣，香港是日本外唯一首賣之地區，只限PREMIUM BANDAI香港官方網店限量訂購，款式有tee、衛衣，腰帶（不是變身腰帶）、帽子、波鞋、襪子，多達31款。最觸目就是3款以幪面超人Faiz、古迦、W外形為概念的波鞋，即睇細節：

3式波鞋超有心思！👇👇

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外衣單品雙色長短袖全22款👇👇

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還有些立立雜雜的配襯飾物 真fans必買👇👇

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2月10日起於PREMIUM BANDAI 香港 【官方】 網站接受預訂

同場睇： 8款 GU x Kamen Rider衛衣👇👇

雖然GU的概愈畫以70年代「拉打一號」為主，配色都相當復古，但今輯新衫其實好型、Tee Print風格非常「お洒落」，毒得來型，完全可日常著用。雖然香港1月中推出時不少款式已售罄，但接下來GU台灣網店2月中都會發售，可以托那邊的朋友代購。

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同場加映：你未必知的AGITO十件事！幾位主角去晒邊？👇👇

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原文連結：幪面超人AGITO廿週年 拉打迷忘記的10件事 主角打女人退娛圈？

同場加映：《魔進戰隊》靚女新條由芽人氣高👇👇

【數碼女神】新條由芽在超級戰隊《魔進戰隊 煌輝者》扮演「煌輝綠」以一身短跑選手健康性感造型出位，近日活躍於寫真界，有網民肉搜發現新條曾以藝名玩cosplay、更拍過大量校服私影。

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校服私照在此：《魔進戰隊》綠戰士新條由芽人氣高 網民起底搜出校服私照