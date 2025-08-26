SD高達G世代永恆｜新強襲活動送6550石！Lv20攻略　必閃技成關鍵

《SD高達G世代永恆》一口氣推出 7 關強敵來襲的新玩法，除了「武者頑駄無」和「司令高達」的新關外，舊的 5 關強敵來襲都同時增加最多LV20的Challenge模式，每關敵方的能力值都會增加 10%，把所有新關打完後可以得到6550石！



「武者頑駄無」Lv20攻略

Challenge模式的關卡戰力要求，是目前遊戲中所有活動中最高，LV20 的敵方能力值增加到200%，戰力 40 萬以上也仍未達到建議戰力值。想過到 LV20 的「武者頑駄無」，就要使用特定的打法攻略，並不是單純課金就能用力量壓過。

首先想打贏「武者頑駄無」Lv20，就要先了解關卡的重點。雖然「武者頑駄無」能一下秒殺所有機體，同時可以額外行動 9 次，但是其不能移動，也不會進行防禦，同時每次受到損傷時自身防禦力減少 5%。因此，攻略重點放在「必閃」和「射程+1」上。

隊伍組成概念：

1）不帶防機

2）盡量帶UR攻擊機（亦可帶SP化的：SR 自由高達﹑SSR S高達﹑SSR 風靈）

3）支援機必帶減防

4）駕駛員要有「必閃」／「射程+1」，除了攻擊力最高的2~3部機（Hi-V﹑突自﹑Z高達等），可用支援駕駛員坐攻擊機



打法步驟：

第一回合先把「武者頑駄無」以下的其他機體解決，己方機體的站位一定要放在「武者頑駄無」的攻擊距離外。敵方回合會因為「武者頑駄無」沒有攻擊對象直接完結，接著用「射程+1」上減防 debuff，以及磨血，到斬殺線時，把全部可以支援攻擊的機體開「必閃」行入能打到「武者頑駄無」的範圍內攻擊後，再用攻擊機直接自殺攻擊，即可成功通關。